La grande famiglia di Michelle: il marito e l’ex scherzano su Instagram

MILANO - Sui propri profili social Michelle Hunziker diffonde un’immagine solare e felice non solo di sé, ma di tutta la sua famiglia. Una famiglia “allargata”, che comprende Aurora, la figlia avuta da Eros Ramazzotti, l’attuale marito Tomaso Trussardi e le figlie avute da lui, Celeste e Sole.

All’interno di questo gruppo si respira una grande serenità, che si estende allo stesso Eros: una volta conclusa la loro storia d’amore, ormai nel lontano 2002, Michelle e la popstar romana si sono impegnati fortemente per mantenere rapporti quanto più civili possibili, proprio per il benessere di Aurora. Al punto da diventare quasi un punto di riferimento, un esempio per tutte le coppie con figli che a un certo punto della loro vita finiscono col divorziare. Una testimonianza del feeling che si vive all’interno della famiglia Trussardi-Hunziker è arrivata da Instagram: ieri, infatti, Tomaso ha postato sul suo profilo una foto del giovane Eros Ramazzotti, con indosso una camicia Trussardi. «Negli 80’ ti vestivi molto bene», ha scritto Tomaso, taggando l’ex marito di sua moglie.

Un piccolo scherzo, una presa in giro bonaria, quella dell’attuale “sig. Hunziker”, che dimostra però come l’intero gruppo familiare che ruota attorno a Michelle sia totalmente in sintonia. A confermarlo c’è anche il commento di Aurora, che ha immediatamente postato una serie di emoticon in lacrime per le risate alla foto. Non s’è invece ancora pronunciata la Hunzijer, che in questo caso ha sicuramente attirato l’invidia di molte donne: quante vorrebbero vedere il proprio uomo e il proprio ex scherzare tranquillamente sui social network?