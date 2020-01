Markle contro Markle

LONDRA - Thomas Markle potrebbe testimoniare contro la figlia Meghan in tribunale.

Com'è noto i rapporti tra i due non sono per nulla buoni: l'uomo non ha accompagnato la figlia all'altare il giorno del suo matrimonio e addirittura non si parlerebbero da prima delle nozze. Ora però potrebbero vedersi in un'aula giudiziaria a Londra. Il Daily Mail racconta che, stando ad alcuni documenti depositati presso l'Alta corte londinese, l'ex professionista dell'industria del cinema potrebbe essere chiamato dai legali che difendono il domenicale Mail on Sunday.

Nella primavera dello scorso anno il tabloid pubblicò una lettera privata che Meghan aveva spedito al padre poco meno di un anno prima. I Sussex avevano fatto causa alla testata giornalistica per violazione della privacy. La tesi difensiva è che non si trattava di una missiva privata, ma di interesse pubblico, e Thomas Markle sarebbe chiamato a dimostrarlo.