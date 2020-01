Astori, la moglie commuove il web con una foto

ROMA - Sarebbe caduto oggi il 33esimo compleanno di Davide Astori, il difensore della Fiorentina e della Nazionale italiana di calcio morto tragicamente a soli 31 anni per un problema cardiaco il 4 marzo del 2018. Occasioni come questa non sono facili da affrontare per la famiglia di Astori e in particolare per la moglie, l’ex partecipante al Grande Fratello Francesca Fioretti, che su Instagram s’è lasciata andare ad un momento di malinconia che ha commosso molti dei suoi follower.

In questi giorni la Fioretti è volata in Lapponia per una breve vacanza e ha postato una foto dell’aurora boreale osservata nella località di Inari (Finlandia) in compagnia di Vittoria, la figlia di quasi 4 anni avuta da Astori. Nell’immagine pubblicata dalla Fioretti la si vede sulla neve, mentre osserva lo straordinario spettacolo naturale nel cielo scandinavo: «SBAM, ci hai trovate», scrive l’ex gieffina nel post, interpretando l’aurora boreale come una carezza dal cielo da parte del suo Davide.

La foto postata dalla Fioretti ha raccolto oltre 70mila like e una valanga di commenti da parte dei follower commossi.