«È piacevole sentirsi dire che sei follemente attraente»

ROMA - Jude Law ha raccontato alla rivista Io Donna come affronta il tempo che passa e i cambiamenti che crea al suo corpo. In primis diventare calvo. «Passati i 45 anni non mi devo più preoccupare della perdita dei capelli. Dicono che sia follemente attraente? Bè, e allora? Sono anche follemente contento di sentirmelo dire».

L'attore è unanimemente considerato un sex symbol di Hollywood e, invecchiando, il suo fascino non scompare, ma si trasforma. Lui è abile anche a prendersi in giro, come nella passerella sulla spiaggia di "The New Pope" di Paolo Sorrentino, nella quale avanza tra due ali di giovani ragazze indossando uno slippino bianco. «Era la prima sequenza, una sorta di sogno, una fantasia balneare, Paolo e io ne ridevamo insieme» ha spiegato Law. «Non credo che avrei accettato di girare quella scena con un altro regista: sapevo che lui sarebbe riuscito a renderla speciale, e trovare il giusto equilibrio tra lo spiritoso e l’onirico».

"The Young Pope", e ora il suo sequel, sono due episodi di rilievo nella filmografia del 47enne londinese. «L’esperienza precedente in "The Young Pope" è stata veramente felice ma pensavo fosse definitivamente conclusa. Paolo, invece, è rispuntato con una nuova idea: gli serviva qualcosa di straordinario per spingere quel personaggio ancora oltre nel suo percorso interessante e imprevedibile. Servivano nuovi conflitti e nuove dinamiche. Io ho una fiducia totale in Sorrentino e amo il suo lavoro, il suo gusto impeccabile, la sua visione e la sua intelligenza. E quando torni a lavorare con lui hai ormai sviluppato un linguaggio che non è solo verbale: ci si capisce in un baleno e ti lanci senza più timori».

Law ha aggiunto di cercare di «vivere una vita più normale possibile, ma alcune attività che mi danno gioia mi sono precluse: gironzolare nel quartiere o per negozi, comprare frutta e verdura o fare una camminata. Posso solo uscire col berretto calcato sulla fronte. Non so, la gente si emoziona quando mi incontra perché mi vede come un personaggio dei miei film… È strano, una sensazione inusuale. Non mi sento molto a mio agio ma sono anche consapevole del fatto che questa mia professione mi ha permesso di vivere esperienze straordinarie, mi ha aperto mondi e realtà incredibili».