Marco Carta, foto di Capodanno con il fidanzato

ROMA - Per lungo tempo l'identità del suo fidanzato è rimasta segreta. Poi qualche mese fa Marco Carta, a sorpresa, aveva pubblicato uno scatto con Sirio, realizzato durante una passeggiata nel centro di Roma. Adesso il cantante ha voluto condividere un'altra immagine che lo ritrae accanto alla sua dolce metà.

Per celebrare l'arrivo del 2020 l'ex vincitore di 'Amici', che ha fatto coming out solo di recente, durante un'intervista in diretta tv, ha postato sul suo profilo Instagram un'immagine in cui appare insieme a Sirio, a dividerli c'è solo un tenerissimo cane di grossa taglia.

Poi il 34enne ha fatto una riflessione sul 2019, un anno molto particolare per lui, durante il quale è stato anche imputato per il furto di alcune magliette alla Rinascente di Milano, e si è augurato un 2020 "pazzesco". "«l mio 2019? Un anno incredibilmente sorprendente, sotto ogni punto di vista. Ho mangiato più di altri anni, ho goduto più di altri anni, sofferto più di altri... Ho cantato con più desiderio, ho pianto ridendo. Ho pianto. Ho sentito i miei fratelli più vicini», ha scritto accanto alla foto.

«Ho vissuto ogni giorno con il peso di 48h (non so se sia un bene o no), consapevole di averlo vissuto fino in fondo. Sempre a fianco ad un amore unico. Che sia per voi e spero anche per me un 2020 PA-zZ-ES-Co!», ha poi aggiunto.