Un videoclip con due ticinesi per Michelle

MILANO - Michelle Hunziker lancia una cover di “Last Christmas “ per augurare ai suoi fans un buon Natale.

Nel videoclip che la show girl ha postato sul proprio canale Youtube, sono presenti anche due ticinesi: la cantante Ginta Biku, attualmente in onda su Canale 5 come giudice nello show musicale “All Together Now”, e Andrea Carpinteri, ex Mister Ticino 2004 e oggi attore e conduttore.

Nel video ci sono anche il regista Roberto Cenci con la figlia Francesca e la nipotina Sofia, il vocal coach Giancarlo Genise e last but not least le cantanti Silvia Mezzanotte (Matia Bazar) e Simona Bencini (Dirotta su Cuba).