Charlize Theron racconta di quando sua madre uccise suo padre: «Non mi vergogno»

LOS ANGELES - Reduce da “Bombshell”, in uscita negli Stati Uniti venerdì, Charlize Theron si è aperta sulla notte in cui sua madre ha ucciso a colpi di pistola sua padre per legittima difesa.

«Mio padre era così ubriaco che non sarebbe dovuto riuscire a camminare quando è arrivato a casa con una pistola», ha rievocato l’attrice 44enne in un’intervista con NPR. Era il 21 giugno 1991. Allora, la protagonista di “Monster” aveva solo 15 anni e viveva con la famiglia in Sudafrica, dove è nata e cresciuta. «Mia madre e io eravamo nella mia stanza e ci spingevamo contro la porta perché tentava di sfondarla», ha aggiunto.

A quel punto, la situazione è degenerata: «Lui ha fatto un passo indietro e ha semplicemente sparato tre volte attraverso la porta - ha raccontato Charlize -. Nessuno dei proiettili ci ha raggiunte, è stato semplicemente un miracolo». A quel punto, la madre della star, Gerda, si è risolta all’inevitabile: per salvare la vita a se stessa e alla figlia ha sparato a sua volta al marito. «Ma è stato per legittima difesa», ha assicurato l’attrice. Gerda, in effetti, non è mai stata incriminata per aver aperto il fuoco.

«Non mi vergogno di parlarne perché penso che più parliamo di queste cose, più capiamo di non essere soli», ha sottolineato l’interprete di “The Road”. Da che ha memoria, suo padre era sempre stato «un alcolista», «un uomo molto malato»: «Ovviamente vorrei che quello che è successo quella notte non fosse mai successo, ma sfortunatamente è quello che accade quando non vai alla radice di questi problemi», ha concluso Charlize.