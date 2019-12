Nicki Minaj: «Più imprenditrice che cantante»

LOS ANGELES - Nicki Minaj non abbandonerà del tutto il mondo della musica. Lo scorso settembre la cantante aveva annunciato che si sarebbe ritirata e avrebbe messo fine alla sua carriera per dedicarsi completamente a mettere su famiglia con il marito Kenneth Petty. Poi si era rimangiata quanto detto e si era scusata per il commento. Adesso Nicki ha fatto sapere di essere aperta a più opzioni, ma ha assicurato che non lascerà completamente il suo lavoro.

In un'intervista rilasciata al magazine Billboard ha detto: «Amo da morire la musica e mi piace interagire con i miei fan, quindi non riesco a vedermi completamente lontana da questo mondo, ma voglio essere aperta ad altre possibilità nella mia vita. Penso che sia importante diventare una donna anche lontano dal palco. Voglio essere sicura di poter diventare un essere umano completo». Così la Minaj sembra proiettata verso il mondo dell'imprenditoria, visto che ha un'azienda che produce liquori, una collaborazione con Fendi, la Queen Radio e molti altri progetti in ballo.

«Voglio espandere il mio business un milione di volte più di quello che è ora. Questo è sempre stato il mio obiettivo: diventare una grande imprenditrice. Non voglio far parte di un mondo così ricco senza ritagliarmi la mia fetta, visto che lo fanno tutti», ha poi aggiunto.