La scritta di Emily Ratajkowski fa clamore: “fuck harvey”

LOS ANGELES - Emily Ratajkowski non passa mai inosservata. Questa volta, però, ad attirare l’attenzione dei media e dei suoi ammiratori non sono state le sue curve, bensì una vistosa scritta che la modella ha mostrato alla premiere del nuovo film di Adam Sandler "Uncut Gems" a Los Angeles. Sulla parte interna del suo braccio sinistro campeggiava un “fuck harvey”.

Il riferimento all’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein - a processo per molestie e violenza sessuale - è palese. Proprio nella giornata di ieri è stato comunicato un accordo provvisorio fra l’uomo e le parti in causa - una trentina le donne coinvolte - per un risarcimento di 25 milioni di dollari. La top model non deve aver apprezzato questa decisione e ha deciso di manifestare il suo dissenso sul red carpet e poi sul suo profilo Instagram.

Sul social Emily Ratajkowski ha scritto: «Oggi Harvey Weinstein e il suo ex studio hanno stretto un accordo da 25 milioni di dollari con le vittime. Weinstein, accusato di reati che vanno dalle molestie sessuali allo stupro, non dovrà ammettere azioni illecite o pagare con i suoi soldi». Segue l’hastag #nojusticenopiece. La top model ha riscosso grande successo.

keystone-sda.ch (Richard Shotwell)