Taylor Mega: «Senza Instagram sarebbe una tragedia»

MILANO - Taylor Mega durante alcuni video pubblicati nelle sue Instagram Stories ha criticato duramente gli artisti italiani definendoli "mosci e privi d'inventiva", poi ha ammesso che c'è un motivo per cui se un giorno non dovesse esistere più Instagram, per lei sarebbe una tragedia.

"Stavo facendo una riflessione che nel panorama italiano abbiamo artisti molto mosci, non tutti chiaramente, qualcuno si salva. Ma la maggior parte zero inventiva, zero iniziativa. Fai una cosa e te la copiano in centomila", ha affermato la bionda influencer sul social.

"A volte vengo percepita come personaggio borderline per le mie idee un po' stravaganti, io però intorno a me vedo calma piatta. Ogni volta che voglio provare a fare qualcosa mi dicono: 'No Taylor è troppo, no fermati'. Cioè ma che p***e! è una frase che mi sento dire spesso: 'Fermati!'", ha continuato. "Sono troppo spinta. Siete tutti uguali. Vedo solo profili che si assomigliano tutti", ha continuato la 26enne visibilmente annoiata.

Continuando a parlare del successo che si può riscuotere tramite social ha poi aggiunto: "Io ho sempre sostenuto che essere famosi sui social è come essere ricchi al Monopoli ovvero che se poi la gente non ti riconosce per la tua storia o per chi sei, alla fine non te ne fai niente". Taylor ha poi rivelato che se non esistesse più Instagram la cosa che le mancherebbe di più sarebbe il contatto diretto con i suoi follower. "Spesso mi viene chiesto cosa potrei fare se non esistesse più Instagram e per me non sarebbe tanto una tragedia per il social di per sé perché comunque mi vedete che sono in tv quasi ogni settimana. Ma sarebbe una tragedia perché non potrei avere più un'interazione con i miei fan", ha spiegato.

"Io leggo spesso i messaggi. È vero che mi vengono fatte tante critiche ma sono più i complimenti che ricevo", ha proseguito. L'ex naufraga ha poi voluto ringraziare i propri seguaci per tutto il supporto che ogni giorno le danno. "Volevo ringraziare tutti voi che anche solo con un messaggio mi fare spuntare un sorriso enorme", ha concluso.