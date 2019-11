Il ciclone Lizzo si svela: «Credo nel karma, cerco il nirvana»

MONACO - Il fenomeno Lizzo ha preso il mondo della musica (e non solo) completamente contropiedi: concerti da tutto esaurito, miliardi di canzoni sentite in streaming e un profilo Insta seguitissimo. I colleghi di 20 Minuten l'hanno incontrata per un'intervista in quel di Monaco, e...

Lizzo, dopo il tuo terzo album "Coz I love you", la tua reputazione è esplosa in poco tempo. Com'è stato per te ritrovarti sul tetto del mondo?



È una sensazione fantastica che mi riempie di gratitudine. È vero che ho dovuto imparare a gestire questa mia nuova notorietà, devo fare attenzione a quello che dico e non offendere nessuno. Sono finita sulla graticola diverse volte, ma cerco sempre di imparare e di crescere...

Sei una che sa chiedere scusa quando sbaglia?



Assolutamente sì, e lo faccio spesso. Quando lo dico, poi, ci credo davvero. Lavoro su me stessa costantemente, credo nel karma e voglio raggiungere il Nirvana!

Credi alla vita dopo la morte, quindi?



Certo, credo nelle energie e nelle cose che non possiamo vedere con i nostri occhi.

Ormai sei in tournée da più di sei mesi senza fermarti. Come gestisci questa cosa?

Per me è normale, è uno dei tanti aspetti del mio lavoro che adoro.

Però due anni fa stavi pensando di mollare perché sembrava che la tua carriera non stesse andando da nessuna parte... Qual era il tuo Piano B?

Pensavo di andare a cantare sulle navi da crociera. Pare che paghino bene e sembra una cosa divertente. Anche se mi capiterà di non fare più la popstar, non mi vedo a lavorare in nessun altro campo che la musica.