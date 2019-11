Kanye West vuole diventare presidente nel 2024

LOS ANGELES - Kanye West vuole candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti nel 2024. Il rapper 42enne, che non ha mai nascosto di essere un fan di Donald Trump, ha spiegato che se fosse eletto creerebbe tantissimi posti di lavoro. Parlando durante un evento ha detto: «Quando correrò per la presidenza nel 2024... Perché ridete tutti? Per me non sarà difficile. Dicono che sono pazzo, ma non è così».

Il famoso cantante, sposato con Kim Kardashian e padre di quattro figli, pensa che gli elettori afroamericani siano tratti solo come un dato "demografico". Ha fatto sapere: «Come stilista nero, non posso avere una mia opinione. Voi potete essere solo dei consumatori. Potete essere solo un dato demografico. Nelle sale riunioni parlano di 'consumatori neri'. Dobbiamo votare in un certo modo, comprare in un certo modo. Mangiare anche certi prodotti. E' un concetto puramente demografico».

Prima di correre per la presidenza, Kanye potrebbe anche cambiare nome. «Quando le persone dicono che è insensibile e stupido autodefinirsi un miliardario io rispondo che potrei cambiare il mio nome per un anno e chiamarmi Christian Genius Billionaire Kanye West, così potete capire esattamente quello che sono», ha concluso lasciando di stucco la platea.