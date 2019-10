C'è l'Amsterdam Dance Festival per i We The Savages

LUGANO - Prestigioso riconoscimento per la musica ticinese: i We The Savages si esibiranno oggi all’Amsterdam Dance Event (Ade). Per capire la portata dell'evento: parliamo del festival di riferimento per la musica elettronica europea e non solo, con più di 400 eventi fra serate e workshop e la partecipazione di artisti di elevato spessore provenienti da tutto il mondo.

Proprio in questa occasione viene tra l'altro decretata la Top 100 Djs di Dj Mag, che segna un riferimento per l'intero settore. «Siamo davvero molto orgogliosi che quest’anno anche il Ticino farà parte di questo evento» ci hanno spiegato i due dj e produttori ticinesi, all'anagrafe Alex Sassella e Arik Fallet. Negli anni hanno condiviso il palco con dj come Robin Schulz, Dj Antoine, Mike Candys e molti altri, mentre loro produzioni sono state suonate e supportate da nomi come David Guetta, Steve Aoki e Nicky Romero.

L'esibizione dei We The Savages è in programma al World Club Tour.