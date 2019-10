Jennifer Aniston sbarca su Instagram con una foto epica

LOS ANGELES - Jennifer Aniston è sbarcata su Instagram. L'attrice 50enne ha fatto in modo che il primo post pubblicato sulla popolarissima piattaforma di condivisione online fosse davvero memorabile e ha caricato sul suo account una foto recente in cui appare insieme al resto del cast di 'Friends', ovvero Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, durante una reunion organizzata per celebrare i 25 anni dalla messa in onda del primo episodio dell'amatissima serie tv.

Accanto allo scatto Jennifer ha scritto: «E adesso siamo anche 'Friends' su Instagram. Ciao Instagram». Anche David Schwimmer ha pubblicato una foto della serata, scattata però da un'angolazione diversa, e ha scritto: «Festeggiano una serata di giovedì di 25 anni fa... Grazie a tutti i fan lì fuori! Senza di voi non avremmo potuto farlo... E un grande abbraccio agli altri cinque...». Tra i primi a commentare l'immagine postata da Jennifer è stato il suo ex marito Justin Theroux, che ha espresso felicità per l'arrivo della star di Hollywood sul social più famoso del momento, anche se non ha ancora iniziato a seguirla.

Al contrario di milioni di fan in tutto il mondo (7,5 per il momento), tanto che Instagram ha avuto qualche problema legato al volume di traffico nelle ore successive alla diffusione della notizia.

Aniston aveva già fatto sapere qualche giorno fa di avere intenzione di aprire il suo profilo su Instagram. «Se sei sui social puoi avere un po' più di controllo su quello che si dice di te lì fuori. Puoi correggere alcune inesattezze e alcune stupidaggini che vengono dette su di te. Forse aprirò un mio profilo, o forse non lo farò mai», aveva dichiarato.