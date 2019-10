Veronica Fusaro, una voce "baciata dal sole"

BERNA - Oggi, venerdì 4 ottobre, Veronica Fusaro pubblica con Phonag Records il suo nuovo Ep, intitolato "Sunkissed". La giovanissima cantautrice è alla sua terza prova in studio dopo "Lost In Thoughts" e "Ice Cold". La sua carriera è in pienissima ascesa: dall'esordio nel 2016 ci sono stati premi, centinaia di concerti in tutto il mondo come solista o come apertura di nomi del calibro di Eagle Eye Cherry, Mark Knopfler e Passenger, spesso in location prestigiose come il festival di Glastonbury.

Il suo pop soul affascina per la semplicità, la sincerità e l'ottimismo di fondo. Abbiamo avuto l'occasione di scambiare quattro chiacchiere con lei.

Cosa ci puoi dire di questo lavoro?

«Include 5 brani che ho scritto da sola in cantina dei miei, dove ho il mio piccolo studio. Per finirle sono andata a Londra per poter lavorare con Paul O’Duffy, il produttore di 4 delle 5 canzoni. La visione era di creare un piccolo mondo che consiste di suona organici, calorosi e testi onesti. Non vedevo l’ora di poter pubblicare questo Ep!».

C’è un fil rouge che lega i brani?

«La bellezza e il dolore della fugacità del momento. Anche la mattina piena di sole si può trasformare in una giornata con tempesta - il che non significa che non ci può essere bellezza nella tempesta o che il sole non tornerà mai più».

Com’è stato lavorare con un produttore di altissimo livello come O’Duffy, che ha lavorato con Marvin Gaye e Amy Winehouse?

«È stato molto interessante vedere come lui ha trasformato le mie parole in suoni. Ci siamo capiti benissimo!».

Quale tra i cinque brani è il tuo preferito? E perché?

«Difficile a dire. Adesso, in questo momento sarebbe "All I Ever Wanted". Non c’è una ragione specifica, domani forse sarà "Lie To Me"».

Negli ultimi mesi ti sei esibita piuttosto spesso in Ticino: in primavera a La Quairmesse, in estate alla Rotonda del Festival. Ti piace venire a suonare da noi? Ci tornerai anche per la promozione di “Sunkissed”?

«Certo! Mi sono divertita molto le ultime volte, c'è un pubblico molto simpatico. Per adesso non abbiamo nessuna data confermata, però sono sicura che ci ritornerò presto».

Sempre parlando di Ticino, sei stata la coach dei Terry Blue a MyCokeMusic Soundcheck: com'è stato lavorare con loro?

«È stato un piacere conoscerli! Sono molto simpatici».