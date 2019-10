Un po' di Svizzera al matrimonio bis di Justin e Hailey Bieber

BLUFFTON - A un anno dal matrimonio “intimo” in un tribunale di New York, Justin e Hailey Bieber si sono rinnovati le loro promesse circondati da tanti dei loro amici. 154 ospiti hanno raggiunto il resort Montage Palmetto Bluff nel sud della California, a Bluffton, per la blindatissima cerimonia. Nonostante la sorveglianza, qualche particolare è noto grazie alle foto condivise sui social dagli invitati e dagli sposi stessi.

Il cantante e la modella si sono presentati alla Somerset Chapel elegantissimi, per la loro cerimonia religiosa. Lui in smoking nero, lei con abito bianco e lungo velo. Tra i tanti lussi - come le bottiglie di champagne tempestate di preziosi - non è mancata un po’ di Svizzera. Lo sposo ha indossato un orologio Audemars Piguet da circa 50.000 franchi. Il 25enne ha confessato: «Mi sono fatto un piccolo regalo di nozze».

Visualizza questo post su Instagram Got my self a lil wedding gift ... thanks @jadellebh Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber) in data: 30 Set 2019 alle ore 3:27 PDT

