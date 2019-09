Will Smith supera i 100 chili e si mette a dieta: «Mi chiamano Muffin Ciccione»

LOS ANGELES - Will Smith si è messo a dieta dopo aver raggiunto il suo peso massimo. L'attore 50enne ha recentemente riunito tutti i suoi familiari per un episodio "urgente" del talk show della moglie Jada Pinkett Smith, in cui ha candidamente parlato dei suoi problemi con il cibo. Oltre alla sua dolce metà hanno preso parte alla puntata speciale anche i figli Jaden, 21 anni, e Wilow, 18, oltre a Trey, il 26enne nato da una precedente relazione di Will, e la madre di Jada, Adrienne Banfield-Hones.

Will ha notato per la prima volta di stare mettendo su diversi chili di troppo durante una vacanza in famiglia, quando ha iniziato a mangiare ogni mattina i muffin preparati dal loro chef, tanto da guadagnarsi il soprannome di "Muffin Ciccione". «A colazione ho iniziato a mangiare quattro o cinque muffin. Beh sapete, 'Aladdin' (il suo ultimo film, ndr) era un successo, quindi volevo festeggiare così. Poi a pranzo bevevo un Moscow Mule, e anche della vodka. L'ho fatto per una decina di giorni. Mi svegliavo, mangiavo cinque muffin e tornavo a dormire. Sono arrivato a pesare 102 chili, e quello è stato il massimo peso che io abbia mai raggiunto. Mi hanno iniziato a chiamare 'Muffin Ciccione', è anche carino come soprannome, ma non voglio essere chiamato così dalla mia famiglia», ha spiegato.

Smith ha quindi iniziato un digiuno di 10 giorni, ma questo ha comportato dei problemi di salute, tanto che a causa della mancanza di energie e della pressione bassa è anche svenuto. «Ho iniziato un digiuno di 10 giorni. Al quarto giorno sono svenuto perché stavo prendendo ancora le medicine per la pressione alta», ha aggiunto. Così ora ha ripreso la dieta ma ha eliminato le medicine perché ha capito che la sua pressione alta era causata proprio dalla sua pessima alimentazione e non da altri problemi di salute.