Federer e Mirka, amore alle Olimpiadi. Ma prima...

BASILEA - Federer e Mirka hanno cominciato la loro storia d'amore a Sydney, durante le Olimpiadi del 2000, lo sanno tutti. Non tutti però sanno che il loro primo incontro avvenne qualche anno prima e che, in quell'occasione, il basilese fece tutt'altro che una buona impressione alla futura moglie e madre dei suoi quattro figli. «La prima cosa che Mirka ha visto di me ero io che scaraventavo via la racchetta e sbraitavo - ha raccontato Roger - Di sicuro avrà pensato: "Sì, proprio un grande giocatore davvero! Che cosa gli prende a quello lì?"».

Questo aneddoto, insieme con altri relativi alla storia di Federer, dalla rivalità con Rafa Nadal al suo amore per l'Africa, lo troverete nel libro "Roger Federer. Il campione e l’uomo". Ampliato rispetto alla versione originale con un capitolo riservato al rapporto con il complicato e immediato mondo dei social, il volume offre un'imperdibile apertura sulla vita privata del campione renano. Racconta quel che accade dietro le quinte, quando cioè Roger esce dal campo, sveste i panni dello sportivo e indossa quelli dell'uomo (quasi) comune.

