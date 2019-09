Il pazzo videoclip di "Liar"

LOS ANGELES - Il videoclip di "Liar", nuovo singolo di Camila Cabello, si sta facendo notare per la sua stravaganza.

In un'epoca in cui molte popstar spingono sull'acceleratore delle proprie doti fisiche, la giovane popstar ha fatto una scelta differente. "Liar" è diretto da Dave Meyers e vede la 22enne intrappolata in una sorta di incubo, per quanto bizzarro e divertente.

Il fatto di vivere all'interno di una bugia fa sì che sia davvero difficile capire cos'è reale e cosa no. La conclusione è catartica e selvaggia.