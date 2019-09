I Terry Blue alla scalata del MyCokeMusic Soundcheck

ZURIGO - Ultimi giorni per votare uno dei 12 semifinalisti del concorso MyCokeMusic Soundcheck.

Il concorso, organizzato da Coca-Cola Svizzera nel 2005, è stato negli anni un trampolino di lancio importante per numerosi artisti che poi hanno saputo farsi largo nel panorama musicale elvetico. Su tutti, giusto per fare un nome, i 77 Bombay Street, vincitori 10 anni fa.

Fino alle 23.59 di venerdì 13 settembre sarà possibile esprimersi a favore del proprio cantante o band preferito. Al penultimo atto della manifestazione sono giunti The Brothers Way (AG), Mercee (ZH), Rina Hera (ZH), Grëj (ZH), El Tiger (FR), Glowing Shelter (BE), Ava (SG), Daens (LU), Melday (ZH), z the Freshman (BE), Terry Blue (TI) e Rawdec (ZH).

Come avete visto c'è un concorrente ticinese: i Terry Blue, progetto molto conosciuto sul nostro territorio. Composto da Leo Pusterla (voce e chitarra), Andrea Zinzi (chitarra), Giuliano Ros (basso) e Matteo Mazza (batteria), il gruppo è rappresentato al concorso da Bastian Baker e Veronica Fusaro. Nel corso del tempo la band ha saputo allontanarsi dai suoni alt-folk oriented fino a sperimentare suoni a volte più duri e ruvidi, altre volte più smussati.

Il premio finale? Un capitale di partenza e una serie di consulenze professionali per un valore di 50mila franchi, oltre alla possibilità di godere di agevolazioni discografiche e di un notevole battage pubblicitario, a livello nazionale e internazionale.

Gli utenti hanno diritto di voto giornaliero sul sito www.mycokemusic.ch. La giuria è composta da cinque professionisti del mondo della musica, tra i quali spicca il rapper Stress (gli altri sono Bettina Bestgen, Reto Lazzarotto, Julie Born e Stefan Rothenbühler). I quattro finalisti si sfideranno nel corso dell'atto conclusivo, in calendario il 21 settembre.