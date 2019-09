I flop di Chiara Ferragni: da Leonardo DiCaprio alla propaganda nordcoerana

VENEZIA - Chiara Ferragni, in questi giorni si trova a Venezia per presentare il documentario sulla sua vita, "Chiara Unposted", in occasione della 76esima Mostra del Cinema. Parlando del film sulla sua vita, che sarà nelle sale cinematografiche solo dal 17 al 19 settembre, ha poi spiegato di aver deciso di lavorare a questo progetto per farsi conoscere meglio dal suo pubblico. «Sentivo che c'era il bisogno di raccontarmi per far capire meglio che persona sono e quale sia veramente il mio lavoro, soprattutto a chi crede che tutto stia nel farsi un selfie e postarlo su Instagram», ha affermato Chiara.

E anche se l'italiana durante l'incontro con la stampa aveva risposto: «Paura per le stroncature? No, ci saranno, per forza, è naturale che ci siano anche commenti negativi, va bene così», c'è da chiedersi come abbia reagito, a posteriori, nel sentire che il suo documentario è stato paragonato a un video di propaganda nordcoerana. Così sul Corriere della Sera: «Anche un cieco vedrebbe che ogni immagine, ogni frase, ogni intervista — sua o di un nugolo esagerato di esperti o amici — è stata scelta e concessa perché portasse acqua al mulino della protagonista. Lei non ha mai un capello fuori posto, del «privato» concede solo quello che può aumentare la presa sui suoi devoti seguaci, persino quando sembra lasciarsi andare a qualche riflessione «spontanea» si capisce che recita». Il voto di Paolo Mereghetti? Inclassificabile.

Fra le varie interviste rilasciate, Chiara Ferragni ha rivelato di essere stata respinta da Leonardo DiCaprio quando ha provato a chiedergli un autografo. «Adoro Leonardo DiCaprio, sono stata una sua fan e lo sono ancora, lo seguo dai tempi di Titanic e quando a Cannes nel 2013 mi sono ritrovata al galà amfAR vicino a lui mi sono lanciata per farmi fare un autografo, ma sono stata respinta», ha raccontato l'influencer italiana più famosa del mondo durante un'intervista rilasciata all'ANSA.

La 32enne, che è arrivata in Laguna insieme al marito Fedez, ha infine parlato del rapporto con il rapper, da cui due anni fa ha avuto un figlio, Leone. "Ci completiamo a vicenda, abbiamo caratteri diversi, io più positiva lui tenebroso, reattivo, ma ci capiamo molto, entrambi ci siamo fatti da soli la nostra carriera, ci stimiamo tantissimo, siamo uno il massimo supporto dell'altro, a parte mia madre intendo. Sì, mi fa ridere ma è anche molto più di questo», ha concluso.