Chiara Ferragni: «Mi sento una madre inadeguata»

MILANO - Chiara Ferragni ha rivelato di sentirsi spesso una madre inadeguata, ma di cercare sempre di fare del suo meglio per il piccolo Leone, il bambino nato due anni fa dall'amore con Fedez, con cui è sposata da poco più di un anno. «Mi sento spesso una madre inadeguata. Succede di continuo, ormai l'ho imparato», ha raccontato durante una lunga intervista rilasciata al settimanale "Grazia".

La 32enne ha anche confidato di sentirsi ancora un po' bambina. «Da una parte, sul lavoro, mi considero adulta, professionista. Dall'altra, sul personale, una bambina precoce. Pensi che, quando sono rimasta incinta mi sentivo una ragazza madre, giuro, e non perché non ci fosse il padre. Avevo trent'anni, ma ero comunque la prima tra le amiche a diventare mamma», ha affermato l'influencer italiana più famosa del mondo.

Chiara ha poi raccontato di non aver mai pensato di poter riuscire a diventare una vera e propria icona mondiale perché fin da piccola si è sempre sentita "brutta". «Da ragazzina mi sentivo brutta. Avevo i capelli corti, indossavo sempre tute. Un maschiaccio, cercavo di essere il figlio maschio che mio padre non aveva avuto», ha aggiunto.

«In seguito ero spaesata. Tutti si conoscevano e nessuno conosceva me. Avevo paura di non riconoscere le celebrità, o di vestirmi in modo non consono. La gente si chiedeva chi fossi o diceva che sarei durata poco. Le conseguenze ai commenti negativi possono essere devastanti, non solo per l'autostima. Un tempo il giudizio era della scuola, del paese. Ora è del mondo. Ho imparato a fregarmene», ha concluso.