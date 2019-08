«Avere 40mila persone sotto controllo è figo»

ZURIGO - Billie Eilish è senza dubbio l'artista emergente di maggior successo del 2019. I colleghi di 20 Minuten hanno avuto modo d'intervistarla in occasione dello Zürich Openair, conclusosi qualche giorno fa, e le hanno chiesto su com'è stato il suo primo anno da superstar.

Nel backstage di un festival ci sono buone probabilità d'incontrare i propri idoli. Tu sai diventare una Fan-Girl?

«Non impazzisco quando incontro i miei idoli. Almeno non lo dò a vedere».

Hai avuto modo d'incrociare uno di loro durante i festival dell'estate?

«Recentemente ho incontrato Tyler Joseph. È stato pazzesco. Sono cresciuta con i Twenty One Pilots e amo la loro musica».

Prima dell'inizia della tua carriera eri una frequentatrice di festival?

«Sì, ho partecipato a molti di essi. Anche per sentire artisti che non conoscevo. Trovo che sia fantastico vedere le persone che si esibiscono».

E com'è non poter andare più agli eventi come le persone normali?

«Mi manca non poterci andare in quel mondo. Ma salire sul palco e avere 40mila persone sotto controllo è ugualmente figo».

Non fa paura?

«No, è una sensazione potente. Ne ho anche approfittato per divertirmi e ho lasciato che i fan si sedessero a terra sotto la pioggia».

Nell'intervista con 20 Minuten che facemmo in occasione degli Swiss Music Award mi dicesti che lavoravi all'uncinetto. Lo fai ancora?

«Sì, circa cinque giorni fa ero sul bus del tour e ho creato un fiocco di neve all'uncinetto».