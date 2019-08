Psichedelici… Slipknot

NEW YORK - Il gruppo metal, appena tornato in grande spolvero sul mercato discografico scaraventando dietro di sé persino Volbeat ed Aerosmith (vedi Charts, 20 minuti del 21 agosto), pare stia già confezionando un’altra produzione.

In questo caso, parliamo di 11 outtake del 2008, appartenenti alle sessioni di registrazione del disco “All Hope Is Gone”: stando a quanto ha rivelato Shawn “Clown” Crahan a Loudwire, a differenza delle "classiche" strutture metal oriented di casa Slipknot, tali composizioni - scritte e registrate da Crahan, Jim Root, Corey Taylor e Sid Wilson - si nutrono di una matrice «sperimentale e psichedelica».

Brani che all’epoca mai si trasformarono in un album, mentre ora potrebbe essere «il momento giusto», portando gli ascoltatori «a meglio comprendere anche lo stesso “We Are Not Your Kind”».