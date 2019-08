Miley Cyrus fa retromarcia, non vuole divorziare da Liam Hemsworth

LOS ANGELES - Miley Cyrus non ha intenzione di chiedere il divorzio, almeno per ora. Lo scorso weekend la cantante ha annunciato che lei e il marito Liam Hemsworth si sono lasciati dopo appena otto mesi di matrimonio, ma alcuni insider sostengono che questo non vuol dire per forza che la loro relazione, che è ripresa nel 2015 dopo due anni di pausa, sia arrivata definitivamente al capolinea.

Una fonte ha detto al magazine 'People': «In questo momento si sono presi una pausa perché ne avevano bisogno. Avevano diverbi su molte cose. Entrambi sono d'accordo che sia meglio trascorrere un po' di tempo lontani, ma questo non significa che il rapporto sia irrecuperabile».

La stessa fonte ha voluto sottolineare come in passato le due star si siano già trovate in situazioni simili e abbiano alla fine sempre trovato il modo per superare gli ostacoli incontrati nel loro cammino insieme. «Quando sono felici, insieme sono fantastici. C'è assolutamente speranza che possano tornare a essere una coppia», ha aggiunto il beninformato.

Recentemente un'altra persona vicina all'ex coppia ha rivelato che Miley avrebbe proposto a Liam di andare in terapia insieme per provare a rimettere insieme i pezzi del loro rapporto.