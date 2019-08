La fine del matrimonio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth non ha sorpreso i loro amici

LOS ANGELES - La fine del matrimonio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth non è arrivata come un fulmine a ciel sereno per gli amici dell'ormai ex coppia. La cantante e l'attore hanno annunciato di essersi lasciati la scorsa domenica, ma alcune persone che li conoscono bene hanno spiegato che i due avevano molti problemi nonostante all'esterno potessero apparire come una coppia perfetta.

Una fonte ha detto al magazine 'People': «Per le persone che sono state molto presenti nella loro vita questa rottura non è stata affatto uno shock. Dopo che erano tornati insieme, pubblicamente potevano sembrare una coppia perfetta, ma non lo erano affatto. Su molte questioni fondamentali per una coppia non erano sulla stessa linea d'onda. L'addio non è stata una sorpresa». Sembra che Miley e Liam si siano molto allontanati negli ultimi mesi. L'insider ha aggiunto: «Era da qualche mese che stavano cercando di far funzionare di nuovo il rapporto, ma le cose erano cambiate rispetto alla fine dello scorso anno quando si sono sposati. È stato un anno difficile. Miley ha deciso di tornare a pubblicare nuova musica e di andare in tour. Si sono allontanati. Anche se la separazione è stata presa di comune accordo e senza scenate».

Solo qualche tempo fa la Cyrus aveva spiegato di non considerarsi una moglie, o quantomeno non nell'accezione classica del termine. «Sicuramente non mi appartiene il ruolo stereotipato della moglie. Non mi piace neanche quella parola», aveva fatto sapere.