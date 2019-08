Drake prende in giro i Beatles e... non tutti apprezzano

TORONTO - Drake ha battuto i Beatles, è noto, ma il rapper canadese ha deciso che questo primato meritava un tatuaggio. Per nulla sobrio, tra l'altro: come riferito da Word On Road, l'account ufficiale del fan club, il 32enne si è inciso sul braccio i Fab Four mentre attraversano sulle strisce pedonali di Abbey Road. In più c'è lui che li precede e li saluta, proprio in faccia a John Lennon. A sottolineare il suo primato nella Billboard Hot 100, dopo che nel 2018 è riuscito a piazzare 12 canzoni contemporaneamente e superando il record della band di Liverpool.

I fan dei Beatles si sono comprensibilmente arrabbiati per la mancanza di rispetto, ma anche parecchi sostenitori di Drake hanno storto il naso per quello che è sembrato un gesto gratuito e piuttosto arrogante.