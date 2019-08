Ecco chi guadagna di più per un post su Instagram

Influencer, ogni giorno se ne sente parlare, tra critiche e ammirazione. C’è chi lo fa di mestiere, e chi ci si è ritrovato. Tra loro ci sono anche sportivi di fama mondiale, celebrità e fashion blogger. Ma chi sono i più pagati? E quanto guadagnano a post? La medaglia d’oro, secondo il sito di riferimento HopperHq, va a Kylie Jenner, che per ogni post riesce ad incassare la bellezza di 1,266 milioni di dollari.

Sul secondo gradino c’è la cantante Ariana Grande, che pur avendo più follower di Kylie, guadagna meno: “soltanto” 996’000 dollari. Ma il mondo degli influencer non è solo femminile. Al terzo posto si trova infatti Cristiano Ronaldo, che a post si porta a casa 975’000 dollari. E la onnipresente Chiara Ferragni? Si troverebbe solo in 43esima posizione, con 58’300 dollari a post, seguita qualche gradino più in basso da Gianluca Vacchi (44’600).

I compensi per un post pubblicitario, con l’inserimento di prodotti commerciali anche “nascosti”, cambia molto da settore a settore. I più pagati sono le celebrità e gli sportivi. Tra questi ultimi spiccano anche ex atleti, che sono riusciti a sfruttare la loro fama sportiva per buttarsi, o rimanere, nel mondo del business (vedi David Beckham). La donna più pagata tra gli sportivi, sui social network, è Ronda Rousey, wrestler, alla 15esima posizione, seguita da Serena Williams.

Al contrario, gli ambiti meno pagati sono quelli del fitness (comunque in ascesa) e quello del food. Tolti Jamie Oliver e Gordon Ramsey, ogni post viene pagato meno di 10’000 dollari.

Il numero dei follower però non è il solo criterio su cui si basano le grandi aziende: importante è anche la provenienza degli influencer. Tra gli sportivi più pagati c’è anche Virat Kohli, giocatore di cricket, che guadagna poco meno di 200’000 dollari a post. Ma se il target dell’azienda è prettamente europeo, pagarlo per un post pubblicitario sarebbe come buttare i soldi dalla finestra.