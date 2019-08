Ariana Grande incontra il suo idolo Jim Carrey e resta senza parole 

LOS ANGELES - Ariana Grande è rimasta senza parole dopo aver incontrato Jim Carrey. La cantante considera l'attore uno dei suoi idoli e ha avuto l'opportunità di conoscerlo quando è andata sul set della seconda stagione della serie 'Kidding' per girare alcune scene di cui è protagonista. Dopo aver utilizzato Instagram per condividere una foto insieme alla star 57enne, Ariana ha ammesso di non riuscire a trovare le parole per descrivere quanto sia stata felice per quest'incontro.

Accanto allo scatto ha scritto: «Non ci sono parole. Sono rimasta incollata allo schermo del mio telefono ma non ho trovato parole per descrivere questo momento. Sono davvero grata per l'esperienza più speciale della mia vita. Non c'è niente di più pazzesco che lavorare e passare del tempo con qualcuno che ha rappresentato per te un vero e proprio idolo da quando eri una bambina».

«E la cosa ancora più pazzesca è scoprire che questa persona è ancora più speciale e accogliente e generosa dal vivo di quanto non potessi immaginare. Ho avuto l'opportunità di fare un'apparizione nella seconda stagione del divertentissimo show 'Kidding'. È stato un sogno. Davvero grazie a Jim e grazie a Dave per avermi voluta. Avrei così tante altre cose da dire... ma non riesco a trovare le parole», ha concluso Ariana.