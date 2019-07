Lady Gaga: «Lo so, per gli altri sono strana»

LOS ANGELES - Lady Gaga ha rivelato di sentirsi spesso definire 'strana' per le sue scelte in fatto di moda. La cantante ha sempre fatto discutere per i suoi look sopra le righe e adesso ha spiegato che per questo motivo molte persone dicono che è 'strana'.

A 'Women's Wear Daily' ha detto: «Nel corso della mia carriera sono sempre stata chiamata 'strana'. Anche in occasione dell'uscita del ultimo album, 'Joanne', ho indossato un cappello rosa con ognuno dei miei look. Scherzavo con il mio stylist per questo, lui mi diceva, 'Devi metterlo per forza ogni volta? Non sta bene con il resto del look'. Io gli rispondevo, 'Brandon, questo cappello non sta bene con niente. È per questo che lo metto. Il cappello è come Joanne, non sta bene con niente'».

In occasione del suo primo show a Las Vegas, che ha inaugurato una serie di concerti nella capitale del gioco d'azzardo, Lady Gaga ha fatto un discorso davvero emozionante sul fatto di essere sempre stata 'incompresa'. «Per tantissimo tempo mi sono sentita incompresa. Tutti pensavano che il modo in cui vestivo, il modo in cui parlavo e la mia attitudine fossero superficiali. Ma la realtà è che non potrei essere più profonda di così», ha detto.

Poi rivolgendosi al pubblico aveva aggiunto: «Vi amo tantissimo. Sono orgogliosa di essere la vostra star, la verità è che siete stati voi a regalarmi la vita».