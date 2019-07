Miley Cyrus, persa la verginità addio ad Hannah Montana 

LOS ANGELES - Miley Cyrus si è sentita "ridicola" a dover interpretare il personaggio di Hanna Montana dopo aver avuto le sue prime esperienze sessuali. La cantante 26enne ha trascorso gran parte della sua adolescenza lavorando sul set della nota serie tv Disney in cui ha vestito i panni di una pop star. Quel ruolo ha fatto la sua fortuna e l'ha portata anche a recitare al cinema nel film "Hannah Montana: The Movie", oltre che a pubblicare degli album e a fare dei tour in giro per il mondo.

Miley ha smesso di interpretare quel personaggio nel 2011 dopo aver iniziato nel 2006, quando aveva solo 13 anni, e adesso ha ammesso che la situazione cambiò radicalmente quando perse la verginità, perché sentiva di essere molto cambiata e di non poter più continuare in quel progetto come prima. Ha spiegato: «Quando ho compiuto 18 anni volevo smettere di interpretare Hannah Montana perché mi sentivo ridicola. Dopo che ho fatto sesso per la prima volta ho pensato che non potevo più davvero mettere la parrucca di quel personaggio. Era troppo strano. Mi sono sentita semplicemente... troppo grande».

«Una volta sono andata nel backstage a Disneyland e ho visto un ragazzo che interpretava Peter Pan fumare. Ecco ho pensato che stessi facendo la stessa cosa con il mio personaggio. Stavo distruggendo un sogno. Non ero più una mascotte della Disney», ha aggiunto.