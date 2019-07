Irene Capuano rimette il bikini dopo anni: «Mi sentivo a disagio»

MILANO - Irene Capuano ha raccontato di stare seguendo da alcuni mesi una corretta alimentazione per tornare in forma e ha rivelato di aver indossato di nuovo un bikini senza sentirsi a disagio. «Si lo ammetto ci sto prendendo gusto!!! Se guardate il mio profilo non ho mai messo foto in costume perché non mi sentivo a mio agio... perché i chili di troppo dopo le gravidanze non mi permettevano di vedermi in forma... da un mese ho ripreso la mia alimentazione... bevo tanta tantissima acqua e finalmente sto riprendendo il mio peso forma... ora tutto sta a mantenere e continuare così!!», ha scritto la 40enne accanto a una foto pubblicata sul suo profilo Instagram in cui appare in costume.

«I risultati ci sono e mi sento molto carica anche perché con due bambini al mare non sto ferma un minuto... questa è la mia palestra! questa è la mia vita!», ha aggiunto la compagna di Francesco Arca.

Irene ha poi confessato di essersi rifatta il seno dopo la seconda gravidanza perché il suo decolté era ormai completamente «sparito e prosciugato». «Ebbene si!!!!!! Habemus tette!!!!! Dopo due allattamenti molto lunghi il mio seno era completamente sparito... si era prosciugato... mi guardavo allo specchio e non mi piacevo... poi essendo molto alta e con due spalle larghe diciamo che sembravano ancora più piccole e vuote... ora posso indossare il bikini senza paura», ha spiegato la Capuano.