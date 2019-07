Chiara Nasti ha detto che non beve acqua da 1-2 anni

ROMA - Chiara Nasti ha dichiarato che non beve acqua da moltissimo tempo. Lo ha fatto commentando una sua foto su Instagram: «La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano. Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo) visto che l'acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1-2 anni. Bevo acqua di cocco o coca-cola! Noi siamo quello che mangiamo».

La social influencer è stata aspramente criticata per quello che appare un comportamento per nulla sano e che potrebbe essere emulato dalle adolescenti che la seguono sui social.

Nasti, che ha 1,7 milioni di follower, ha risposto con una serie di Instagram Stories, nelle quali assicura di essere in ottima salute. Poi non si è lasciata mancare del sarcasmo: «Non bevo acqua da due anni, mi sto disidratando. Io non tengo corsi di formazione nelle scuole. Ma questa frase: "Che messaggio lasci passare" la si usa un po' per tutto. Io già immagino bambine che adesso bevono 12 litri di coca-cola. No, applichiamoci per cose più costruttive».