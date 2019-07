Arriva Brad Pitt, la Tate Modern chiude

LONDRA - Brad Pitt ha fatto un tour privato della Tate Modern di Londra. Sembra che il famosissimo museo abbia addirittura chiuso per una sera in modo che l'attore potesse essere guidato da uno dei curatori delle attuali mostre temporanee in un tour personale. In questo periodo alla Tate Modern ci sono due esibizioni temporanee, una di Jenny Holzer e Natalia Goncharova e un'altra chiamata 'Magic Realism: Art in Weimar Germany 1919-33'. Brad avrebbe voluto vedere proprio quest'ultima. A raccontare la storia è stato il New York Post.

La star 55enne è un amante dell'arte e nel 2017 non partecipò alla notte degli Oscar per finire una scultura a cui stava lavorando, nonostante il film 'Moonlight', di cui è stato produttore, fosse in nomination e abbia poi vinto la statuetta per la miglior fotografia.

All'epoca una fonte raccontò che Brad si era chiuso nello studio di Los Angeles dell'arista britannico Thomas Houseago per ben 10 giorni. Lo stesso Brad tempo fa aveva raccontato di amare moltissimo trascorrere intere giornate nei musei e nelle gallerie d'arte.