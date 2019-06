«Aurora raccomandata?», parla papà Eros

ROMA - Eros Ramazzotti ha parlato del rapporto che ha con la figlia Aurora, nata 22 anni fa dalla relazione con l'ex moglie Michelle Hunziker, e ha affermato di avere un legame bellissimo con lei. «Il nostro rapporto è bellissimo. Lei negli ultimi anni è molto maturata, ha fatto le sue cavolate come tutti i giovani, ma è cresciuta bene. È una ragazza con molto piglio, ha voglia di imparare, ha la vita in corpo, è molto serena, anche quando la criticano riesce a rimanere fredda e ad andare avanti per la sua strada», ha raccontato il cantante durante un'intervista rilasciata al programma radiofonico "I Lunatici".

«Questo è importante, un figlio con due genitori separati fa sempre un po' di fatica e lei l'ha superata bene questa cosa», ha proseguito. E sul rischio che Aurora possa essere additata come raccomandata per il fatto di avere due genitori così famosi e influenti Eros ha aggiunto: «Quello c'è sempre, ma noi ce ne sbattiamo, siamo gente pulita, non abbiamo mai rubato niente a nessuno».

Il 55enne, che è padre anche di Raffaela Maria, 7 anni, e Gabrio Tullio, 4, nati dal matrimonio con Marica Pellegrinelli, ha infine detto di cercare di essere il più possibile un padre presente. "Come papà cerco di essere sempre molto presente, di insegnare l'educazione, le basi per il rispetto del prossimo. Non sono un padre severo. Aurora ha fatto le sue cavolate. Alla fine qualche cazzata l'ho fatta anche io da giovane", ha concluso.