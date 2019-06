Emma Stone si è fatta davvero molto male a una spalla

LONDRA - Emma Stone si è infortunata in maniera seria a una spalla dopo essere scivolata e caduta. Lo conferma a People una fonte vicina all'attrice che conferma come l'incidente sia avvenuto in casa.

La 30enne si trova attualmente a Londra per girare un film. In seguito all'incidente i dottori le hanno imposto uno stop di ben 2 mesi. Di sicuro una bella grana per la produzione.

Meno problematica sarà la faccenda per un'altra pellicola che la vedrà protagonista, "Crudelia" ("Cruella", in inglese, ndr.) di Disney - che racconta le gesta giovanili della cattivaccia de "La carica dei 101". Sempre stando a People il progetto sarebbe ancora in fase di pre-produzione.

Stone era stata recente immortalata proprio a Londra in un selfie con l'omonima Emma Bunton, al concerto delle Spice Girls dello scorso 13 giugno.