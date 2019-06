Brutte notizie per Lindsay Lohan: il suo show è stato cancellato 

LOS ANGELES - Il reality di Lindsay Lohan è stato cancellato. Lo scorso anno lo show 'Lindsay Lohan's Beach Club' ha ripercorso le tappe che hanno portato all'apertura del locale dell'attrice a Mykonos, in Grecia, e ha raccontato la vita dello staff del bar, ma, sebbene i produttori sperassero in una seconda stagione, MTV ha deciso di tagliare il programma perché ritenuto troppo poco interessante e senza spunti che possano tenere alta l'attenzione del pubblico.

Una fonte ha detto al New York Post: «C'era l'idea di rinnovare lo show per fare in modo che potesse essere realizzata una seconda stagione. Il programma sarebbe ruotato intorno alla famiglia di Lindsay, sua madre Dina, sua sorella Ali. Ma non ha funzionato. Non c'era abbastanza movimento. Volevano un po' di 'dramma'. Ma Lindsay non ha più quell'approccio alla vita. La sua vita privata non deve per forza finire in tv. Ne parlano già sui giornali comunque».

È stato poi il portavoce della 32enne a confermare la notizia che lo show non avrà una seconda stagione. E ora sembra che lo stesso locale sulla spiaggia aperto sull'isola greca da Lindsay potrebbe essere costretto a chiudere i battenti.