«Qualche smagliatura qua e là, ma noi madri siamo sempre splendide»

ROMA - Rosa Perrotta, ormai a pochissimi giorni dal parto, ha rivelato che durante la gravidanza le sono venute delle smagliature sui fianchi e sotto al seno, ma che non le importa. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' ha voluto condividere sul social una riflessione sui cambiamenti affrontati dal suo corpo negli ultimi mesi, spiegando di non essere perfetta ma di sentirsi comunque splendida come ogni donna.



Pubblicando su Instagram un'immagine in cui appare senza veli e con il pancione in vista, ha scritto: «Qualche smagliatura sui fianchi, qualcuna sotto al seno, pesante, gonfio. Il mio corpo è cambiato, proprio come il vostro. Proprio come cambia il corpo di una madre. Io non sono perfetta, nessuno lo è. Non pensate di essere peggiori di nessuno. Siete splendide, ognuno a modo suo». «E noi tutte siamo coraggiose, perché donare la vita è sempre un gesto di grande coraggio», ha poi aggiunto la 30enne.



Non è la prima volta che Rosa parla della sua gravidanza mettendone in evidenza anche gli aspetti meno piacevoli. Pochi mesi dopo essere rimasta incinta aveva infatti spiegato come le cose non stessero andando esattamente bene.

«Capillari rotti, faccia sempre gonfia, sconforto, esaurimento e sofferenza», aveva scritto qualche mese fa in un post riferendosi agli effetti della dolce attesa sul suo corpo e sulla sua mente.

Instagram