Vasco: «Se esistesse la pillola contro i sensi di colpa la prenderei subito»

MILANO - Il cantautore ha parlato di musica e di canzoni, ma anche di vita, anticipando qualche dettaglio di quella che sarà la sua prossima canzone: «Sarà la mia ultima confessione. Se mi assolvo? Non so. Se esistesse la pillola contro i sensi di colpa la prenderei subito, ma alla fine rifarei tutto: stessi errori, stesse passioni, stesse delusioni».

Vasco ha già tenuto quattro dei sei concerti in programma in questi giorni a San Siro. Sei performance pronte a essere trasformate in un docu-film - dal titolo “Siamo solo noi” - che andrà in onda il 18 giugno in prima serata su Canale 5.