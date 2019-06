Marco Carta griderà la sua verità dalla D'Urso

MILANO - Questa sera Marco Carta sarà nel salotto televisivo di Barbara D'Urso per raccontare la sua verità in merito all'arresto per presunto furto di magliette alla Rinascente di Milano.

Nel lancio ufficiale di "Live - Non è la D'Urso" Mediaset ha comunicato che «Barbara d’Urso accoglierà, inoltre, Marco Carta protagonista delle pagine di cronaca degli ultimi giorni. Il cantante, arrestato con l’accusa del furto di sei magliette e poi scarcerato, spiegherà in esclusiva l’accaduto e griderà la sua innocenza».

Il cantante, già vincitore di un Festival di Sanremo, era volato a Mykonos per sfuggire dai riflettori dopo la disavventura di sabato, salvo poi cambiare idea e scegliere di mostrarsi davanti alle telecamere. «Piangendo mi ha giurato che lui con quel furto non c’entrava niente. Gli ho detto di calmarsi e che ne avremmo riparlato nei prossimi giorni. Io penso che non abbia fatto nulla, ma nei prossimi giorni cercheremo di capire» ha spiegato D'Urso un paio di giorni fa.

Il cantante probabilmente accennerà anche al suo nuovo disco, "Bagagli leggeri", in uscita il 21 giugno. Oggi poi, è stato pubblicato in anteprima su Tv Sorrisi e Canzoni il videoclip del singolo "I giorni migliori".