Harry: nuovo strappo con William, lui continua con Meghan

LONDRA - Separati è meglio. Ormai sembra questa la formula adottata da William e Harry, con le rispettive consorti, per mantenere buoni rapporti. E se si pensa a quanto accade anche nelle famiglie che non devono stare sotto alla luce dei riflettori costantemente, la scelta non sembra poi così malvagia.

Sta di fatto che dopo aver scelto di non vivere più nello stesso palazzo e aver optato per canali di comunicazioni privati, i figli di Diana non porteranno più avanti insieme l’associazione di beneficenza creata nel 2009 per le loro attività di volontariato, la Royal Foundation. Lo riporta il Sun.

"I Fab four non esistono più", titolano i giornali inglesi, che così avevano chiamato William, Kate, Harry e Meghan lo scorso 28 febbraio 2018 quando insieme avevano partecipato al primo forum dell’organizzazione. I duchi di Sussex hanno infatti deciso di uscire dal team della fondazione.

Se i facili pettegolezzi fanno ricadere tutte le colpe sull’ingresso nella famiglia reale dell’ex attrice americana, c’è anche chi spiega questa scelta in modo più razionale. Meghan ha sì un ruolo fondamentale, ma non per forza negativo. William e Kate, eredi al trono, non possono permettersi la libertà di posizione e azione alla quale Harry e Meghan non vogliono rinunciare. Il tutto si spiegherebbe quindi con un nuovo assestamento: ora il secondogenito di Carlo non è più “il terzo incomodo” e può percorrere la sua strada con al fianco la donna con cui ha scelto di passare la sua vita.

I malumori fra i due fratelli dopo il matrimonio di Harry sono stati riferiti da più fonti, ma sembra che il peggio sia passato. Grazie alla maggiore indipendenza i due, da sempre molto uniti, sembra possano ritrovato il sorriso.