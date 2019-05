Sophie Turner: «Mi sarebbe piaciuto ubriacarmi all'università»

LONDRA - Sophie Turner ha rivelato che le sarebbe piaciuto frequentare l'università per potersi ubriacare e divertirsi insieme alle amiche. L'attrice, che ne "Il Trono di Spade" interpreta Sansa Stark, ha iniziato a lavorare nella fortunata serie tv quando aveva solo 13 anni. "Avrei voluto tanto fare l'università per poter sperimentare tutte quelle esperienze che le mie coetanee fanno in quel periodo. Mi sarebbe piaciuto ritrovarmi ubriaca a vomitare in qualche locale sperduto senza essere riconosciuta o fotografata", ha dichiarato la 23enne.

La Turner però è felice di aver potuto fare un'esperienza lavorativa davvero fuori dal comune. «Mi sono molto divertita durante tutti questi anni sul set de 'Il Trono di Spade'. Sono stati molto protettivi nei miei confronti. Ricordo che una volta Peter (Dinklage, ndr) e Conleth (Hill, ndr) hanno imprecato davanti a me, ma Peter ha detto: 'Ehi non bestemmiare davanti a Sophie che ha solo 14 anni'. Peccato che subito dopo è partito il ciak e la scena era piena di imprecazioni e oscenità, un po' un controsenso anche se era per finzione», ha aggiunto la Turner.

Pochi giorni fa, in occasione dell'ultima puntata dello show fantasy della HBO Sophie ha voluto ringraziare con un post pubblicato su Instagram tutti i suoi fan e i suoi colleghi di lavoro per gli anni passati insieme.