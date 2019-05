La figlia di Will Smith non gli obbedisce più: «Non ha voluto buttarsi col paracadute»

LOS ANGELES - Will Smith ha raccontato che non è riuscito a convincere la figlia Willow a buttarsi con il paracadute da un aereo il giorno del suo compleanno. All'inizio di quest'anno la star di Hollywood per festeggiare i suoi 50 anni ha deciso di fare paracadutismo insieme alla moglie Jada Pinkett, al figlio Jaden e alla figlia Willow, che però si è rifiutata di buttarsi dall'aereo insieme a loro.

Durante un'intervista rilasciata al "The Ellen DeGeneres Show" Will ha detto: «Il mio cinquantesimo compleanno è stato qualcosa di straordinario. Mia moglie era davvero emozionata perché ha realizzato che sono più di 25 anni che stiamo insieme e che abbiamo fatto davvero tanto fino a oggi». «Jada mi ha detto che per i miei 50 anni potevo fare tutto quello che desideravo e quindi le ho chiesto di fare sky diving tutti insieme», ha aggiunto.

Smith ha ricordato che poco prima di salire sull'aereo Willow, ormai 18enne, si è però rifiutata categoricamente di partecipare a quell'esperienza. «Tutta la mia famiglia era d'accordo inizialmente. Ma Willow mi disse: 'Non salto giù da nessun aereo ma buon compleanno lo stesso'», ha poi concluso.