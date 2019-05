Pamela Anderson, tanti baci a Brandon Thomas

CANNES - Tanti sorrisi, baci e abbracci a Cannes. In occasione della esclusiva serata di beneficenza per la raccolta fondi contro l’Hiv di amfAR, giunta alla sua 26esima edizione, Pamela Anderson si è presentata “avvinghiata” a un giovane di bianco vestito. Non si tratta di un nuovo toy boy bensì di suo figlio: Brandon Thomas Lee.

Il 22enne è il primogenito dell’attrice, avuto con l’ex marito Tommy Lee, il batterista e fondatore dei Mötley Crüe. Il ragazzo non poteva trovare occasione migliore per stare sotto i riflettori, ore che da qualche tempo ha deciso di entrare attivamente nel mondo dello spettacolo, come modello e attore.

Brandon Thomas ha spiegato che il suo rapporto con la fama è cambiato. «Da piccolo scappavo dai paparazzi… Per molto tempo non avrei mai pensato di poter stare davanti alle telecamere. Nascere nella mia famiglia… è stato diverso, non potevo gestirlo».

Keystone