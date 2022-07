Non ci sarà più nulla come “Better Call Saul”

Vedendo concludersi con tanta maestria una saga come questa non può però che restare un senso di amarezza, per un modo di fare le serie che non esiste più e che difficilmente verrà replicato. Un sentimento simile lo avevamo provato con la conclusione di un'altra epopea culto, quella dei “Peaky Blinders” di Steven Knight. Insomma, i tempi cambiano (e soprattutto cambia Netflix), ma la sensazione che a perderci siamo noi telespettatori un po' non può che restare.