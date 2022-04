"House of the Dragon", ogni episodio è costato 20 milioni

LOS ANGELES - La realizzazione di ogni episodio della serie "House of the Dragon" (lo spin-off del "Trono di Spade") è costata la bellezza di 20 milioni di dollari.

Lo ha reso noto il portale Variety, che ha avuto la conferma della notizia da una fonte interna alla produzione della serie.

Paragonata, la somma supera il costo degli episodi dell'ultima stagione di "Game of Thrones", attestatasi sui 15 milioni (per episodio). Non è invece altissima in relazione ad altri show fantasy usciti recentemente: come ad esempio i 465 milioni di dollari (complessivi) per gli otto episodi della prima stagione de "Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere" (Amazon) o i 30 milioni ad episodio per la quarta stagione di "Stranger Things" (Netflix).

La tanto attesa serie dedicata ai Targaryen uscirà, lo ricordiamo, nell'agosto di quest'anno.