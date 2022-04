I BTS, in versione "antiproiettile", lanciano il nuovo album

SEUL - È in arrivo il prossimo album dei BTS, che verrà pubblicato il 10 giugno 2022.

Lo ha annunciato il noto gruppo coreano su Twitter pubblicando un breve video, ma senza fornire altre informazioni sul disco o sulle tracce che saranno presenti al suo interno.

Come già avvenuto in passato, le informazioni fornite dai membri del gruppo sono frammentarie, per aumentare la curiosità dei fan. La data del 10 giugno è comunque stata confermata ufficialmente anche dall'etichetta Big Hit Music, che ha dichiarato che ulteriori dettagli arriveranno a breve.

Oltre ad una serie di immagini, nel video si può leggere la frase "We Are Bulletproof" ("Siamo a prova di proiettile", ndr.), ma non è chiaro se sarà il nome dell'album, o magari di un singolo.