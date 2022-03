Rihanna e la gravidanza: «Ogni cosa è una sfida»

LOS ANGELES - La gravidanza è un periodo impegnativo. Lo ha ora confermato anche Rihanna, che la sta vivendo sulla propria pelle.

Con il compagno A$AP Rocky, lo ricordiamo, la pop star sta aspettando il suo primo figlio.

«Ogni cosa è una sfida ora, dal vestirsi al truccarsi», ha raccontato la celebre cantante in un'intervista con la rivista statunitense "Elle", ammettendo anche che «mi piace la sfida», poiché la intrigano «le cose che mi costringono ad essere creativa e ad arrangiarmi in modi nuovi».

A quanto pare non manca molto alla nascita. Secondo la cantante, infatti, è nell'ultima fase della sua gravidanza.

Per questo motivo pensa già a che tipo di madre sarà. A tal riguardo, ha dichiarato di essere impressionata dal ruolo di Teresa Giudice nella serie "The Real Housewives of New Jersey", personaggio che diventa parecchio incandescente se si parla di male dei suoi figli. «Penso che questo è il tipo di madre che sarò», ha detto Rihanna, «sarò "psicopatica" da questo punto di vista».