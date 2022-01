L'abbraccio social a Betty White: la #BettyWhiteChallenge diventa virale

LOS ANGELES - La leggenda della Tv statunitense Betty White avrebbe spento ieri, 17 gennaio 2021, la sua centesima candelina.

Purtroppo, però, l'amatissima attrice è deceduta lo scorso 31 dicembre per cause naturali.

Per omaggiarla i suoi fan hanno lanciato la “Betty White Challenge”, una sfida che è ben presto diventata virale sui social media e che consiste nel donare cinque dollari ad un rifugio per animali, a nome dell'attrice. Non è esattamente chiaro chi abbia iniziato la sfida, ma è diventata rapidamente virale e ha ottenuto il sostegno di celebrità come Mark Hamill e George Takei.

Betty White, lo ricordiamo, era un'amante degli animali e un'attivista per i loro diritti, e si è impegnata in numerosi progetti filantropici. «Preferisco gli animali alle persone», aveva persino raccontato in un'intervista ad Entertainment Tonight.

«Ho avuto molte conversazioni con Betty sul benessere degli animali, e so che lei ora sta guardando giù dal cielo e sta davvero sorridendo», ha detto all'Ap Robin Ganzert, a capo dell'associazione per i diritti degli animali “American Humane”, un'organizzazione con cui la White ha collaborato per più di 60 anni.