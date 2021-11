Leti lancia in streaming l'anteprima di RISE, nuovo singolo per il clima

LUGANO - Il tema del clima è d'accesa attualità, in particolare visti i colloqui in corso a Glasgow, in occasione del summit dei leader mondiali alla Cop26.

Per continuare a portare consapevolezza sul surriscaldamento globale, e per incentivare nuove soluzioni per un futuro migliore, l'impegno c'è anche in Ticino. Lo dimostra la cantautrice ticinese Leti, che è pronta a lanciare il suo nuovo brano, RISE, per porre attenzione al tema della cimate justice.

Venerdì 12 novembre alle 20 ci sarà la prèmiere su YouTube (a questo link) del nuovo brano, presto in uscita su tutte le piattaforme digitali. «La mia intenzione è quella di continuare a parlare di urgenza climatica attraverso la musica», comunica Leti, che invita tutti ad assistere al lancio in streaming e a partecipare, commentando il video in diretta.

L'artista ci tiene poi a ricordare che all'uscita della canzone, parte del contributo andrà a sostenere un'organizzazione che opera a favore dell'azione per il clima.